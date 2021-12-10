РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В подмосковном Домодедове восстановят права 30 дольщиков ЖК «Квартал Гальчино», сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

В Домодедове завершилось строительство многоквартирного жилого дома №2-3, застройщиком которого выступало ООО «Квартал Гальчино». Заключать договоры долевого участия девелопер начал еще в 2015 году. В ходе проверок Главгосстройнадзор выявил на объекте отставание от графика. Строительство было взято на контроль надзорного ведомства.

«Инспекторы вели постоянный мониторинг хода строительства жилого дома, в ходе которого представлялись сведения о количестве рабочих, техники на стройке и выполняемых работах. В целях недопущения нарушения прав дольщиков Главгосстройнадзором Московской области проведен ряд совещаний с застройщиком», - сказал министр Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В этом месяце по результатам итоговой проверке жилой дом получил ЗОС, в ближайшее время права 30 дольщиков будут восстановлены.

На данный момент в ЖК продолжается строительство еще 3 жилых домов, завершение строительства которых также находится на контроле Главгосстройнадзора.

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