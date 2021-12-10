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  2. Самый сильный звездопад: когда и как лучше наблюдать за метеорным потоком Геминиды
Шпаргалки

Самый сильный звездопад: когда и как лучше наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Когда можно будет увидеть звездопад и стоит ли загадывать желание, читайте в материале РИАМО.
  pixabay.com
1

Что такое звездопад

В народе звездопадом называют метеорный поток, врывающийся в атмосферу Земли. Он оставляет после себя в небе яркие следы, которые выглядят как падающие звезды.

Все метеорные потоки повторяются ровно через год. Это связано с тем, что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом.

В настоящее время подтверждены 64 метеорных потока. Как правило, их называют по ближайшей звезде или созвездию, в котором расположен их радиант, то есть точка, откуда будут вылетать метеоры.

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2

Поток Геминиды

© Фото,   сайт Московского планетария

Метеорный поток Геминиды – один из самых обильных и ярких. Он был открыт в конце XIX века. Радиант потока находится в созвездии Близнецов – Gemini на латыни. Отсюда и название метеорного потока.

«Родительское тело – астероид 3200 Фаэтон. Скорость входа в атмосферу частиц порядка 35 километров в секунду. Радиант потока находится в созвездии Близнецы, рядом со звездой Кастор (альфа Близнецов)», – приводит РИА «Новости» слова астронома Александра Якушечкина.

По словам астрономов, это будет самый активный поток месяца. Так, в пик активности в небе можно будет увидеть до 150 метеоров в час. В свою очередь, за день до пиков и после – около 50 метеоров в час.

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3

Когда наблюдать за потоком Геминиды

  Сайт мэра Москвы

В этом году пик активности ожидается 13-14 декабря. Лучше всего метеорный поток Геминиды виден из Северного полушария. Специалисты уверены, что в этом году следует наблюдать за потоком с 2:30.

«В 2021 году видимость Геминид ночью – неблагоприятная. Луна близка к полнолунию, которое произойдет 19 декабря, и создаст значительные помехи в наблюдении метеоров в течение всей ночи», – сообщается на сайте «Роскосмоса».

Для того чтобы наблюдать за потоком, не нужны специальные оптические приборы. Геминиды можно увидеть невооруженным глазом. Метеоры даже удается запечатлеть – для этого специалисты рекомендуют снимать с большой выдержкой.

Лучше всего наблюдать за потоком за городом, так как там меньше световых загрязнений. Местность стоит выбирать открытую, потому что вспышки могут быть с любой стороны.

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Стоит ли загадывать желание

  pixabay.com

Когда человек видит падающую звезду, он часто решает загадать желание, ведь считается, что в таком случае оно обязательно сбудется. Эта вековая традиция присуща практически каждому народу.

Считается, что падающая звезда – это благословение небес. И если в этот момент что-нибудь попросить, то это непременно сбудется. А если удалось увидеть звездный дождь, то тут и сомнений нет – нужно срочно загадывать желание и ждать его исполнения.

К слову, астрологи рекомендуют просить помощи только для себя, а не для других людей.

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