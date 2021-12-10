Самый сильный звездопад: когда и как лучше наблюдать за метеорным потоком Геминиды

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В народе звездопадом называют метеорный поток, врывающийся в атмосферу Земли. Он оставляет после себя в небе яркие следы, которые выглядят как падающие звезды.

Все метеорные потоки повторяются ровно через год. Это связано с тем, что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом.

В настоящее время подтверждены 64 метеорных потока. Как правило, их называют по ближайшей звезде или созвездию, в котором расположен их радиант, то есть точка, откуда будут вылетать метеоры.