РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 дек. В рамках празднования Дня Героев Отечества в городском округе Дзержинский открыли улицу имени Героя России Виктора Дудкина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Герой России погиб при исполнении воинского долга в июне 2004 года.

Также глава городского округа Сергей Будкин, герой РФ Алексей Романов, почетные жители города, ветераны и участники боевых действий посетили молебен в Николо-Угрешском монастыре и памятный митинг.

«Я рад, что наш памятный митинг посетило такое количество жителей. Это значит, что слова «Воинская честь» и «Слава» – не пустой звук! Я горжусь тем, что новая улица в городе названа именем настоящего героя – Виктора Евгеньевича Дудкина, погибшего при исполнении воинского долга. Виктор Евгеньевич погиб как настоящий офицер», – сказал Будкин.