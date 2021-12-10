РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Замглавы городского округа Люберцы Василий Власов в пятницу ответит на вопросы жителей, связанные с уборкой придомовых территорий зимой и с работой управляющих компаний, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Обсудим работу управляющих компаний и качество предоставляемых услуг (содержание МКД и придомовых территорий, детских площадок и МАФ), уборку придомовых территорий в зимний период. Также обсудим вопрос водоснабжения в ЖК «Марусино». Начало встречи в 18:30», - сказал Власов.

Задать вопросы можно заранее по адресу электронной почты: dmlubergkh@mail.ru или позвонить по номеру телефона: 8(495)503-41-54.

Подключиться к конференции Zoom необходимо по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/86737684327?pwd=SVFsWit или, кликнув на тематический баннер на сайте Люберцы.рф. Идентификатор конференции: 867 3768 4327. Код: 12345.

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