РИАМО - 10 дек. Минстрой РФ разработал законопроект о создании ГИС по развитию рынка арендного жилья. Теперь собственников жилья, которые сдают квартиры и другую недвижимость в аренду, обяжут отчитываться об этом в системе, пишет "Коммерсант".

Так, арендодатели должны будут в течение месяца после подписания договора-аренды отчитаться в ГИС об их сроках и размере платы. Через эту систему и будут вестись все расчеты.

Пока этот законопроект находится на согласовании.

Идея создания ГИС принадлежит президенту России Владимиру Путину. Он поручил разработать такую платформу в августе этого года.

Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов с участием «Дом.РФ».

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