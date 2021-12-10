РИАМО - 10 дек. ЦИК России предложил кандидатуру Ильи Березкина на должность председателя Московской областной избирательной комиссии, передает корреспондент РИАМО.

Такое предложение озвучил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

«Илья Сергеевич демонстрирует глубочайшие аналитические и еще и дипломатические способности, которые позволяют ему решать вопросы в таком большом регионе, как Московская область», - сказал Булаев на заседании ЦИК.

Он отметил успехи и профессионализм Березкина на выборах депутатов государственной думы и муниципальных народных избранников.

«Я ценю поддержу и оказанное мне доверие. Буду стараться по-прежнему оправдывать эту должность»,- сказал Березкин.

Срок полномочий действующего Мособлизбиркома истекает 13 декабря. По закону, областная дума назначает 7 из 14 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса на срок полномочий избирательной комиссии, другую половину формирует губернатор Московской области.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назначил 7 человек членами Избирательной комиссии региона. Он назначил Илью Березкина, Игоря Кудрявина, Александра Колегова, Андраника Миграняна, Александра Новосельцева, Юлию Ольшанскую и Николая Ханина.

Кроме того, депутаты Мособлдумы также назначили 7 членов Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса. Ими стали Руслан Фурс («Единая Россия»), Виктор Ярославцев (КПРФ), Ольга Балабанова (СПЗП), Александр Краюшкин (ЛДПР), Семен Аносов («Новые люди»), Роман Ромишевский («Зеленая альтернатива») и Олег Селекзянов, он был предложен ЦИК РФ.