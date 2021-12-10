РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В Подольске определили победителей и призеров соревнований, приуроченных к Международному дню инвалидов, сообщил директор центра УСЦ «Юность» Олег Паскарь.

Соревнования провели в басейне МБУ «УСЦ» Юность» микрорайона Климовск.

Среди женщин с общим заболевание (ОЗ) победила Нелли Герасимова, 2 место у Зои Родоман, 3 - у Валентины Филатовой. У мужчины с ОЗ лучшим стал Олег Виноградов, 2 место - Сергей Котлов, 3 место - Евгений Лютов.

У женщин с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) 1 место заняла Татьяна Моисеева, 2 место - Светлана Езепчик, 3 место - Галина Федорова. Среди мужчины с ПОДА победил Сергей Муханьков, 2 место - Алексей Сомсиков, 3 место - Александр Маврин.

Депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов Паскарь принял участие в церемонии награждения призеров и победителей соревнований.

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