РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Жители микрорайона Климовск Подольска привели в плачевное состояние детскую площадку на проспекте 50-лет Октября. Они разрисовали и сломали малые архитектурные формы (МАФ), сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Депутаты фракции «Единая Россия» в горсовете Олег Паскарь и Наталья Квашенникова совместно с заместителем начальника ТУ «Климовск» Романом Ермаковым, директором МУП «СЕЗ» Александром Громовым и жителями осмотрели детскую площадку на проспекте 50-лет Октября, 20 Б.

«Ее построили только год назад и уже сейчас она в плачевном состоянии. Но причина не в качестве постройки, а именно в отношении жителей к имуществу. Разрисовали и сломали все, что можно сломать. Испортили даже авторские рисунки по мотивам детских сказок на элементах старой площадки, которую жители попросили сохранить», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в округе уже неоднократно поднимал вопрос сохранности детских и спортивных площадок.