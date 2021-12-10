РИАМО - 10 дек. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц после того, как ребенка искусала бродячая собака на детской площадке в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 7 декабря в поселке КФЗ Раменского городского округа. 7-летний мальчик играл на детской площадке. В какой-то момент бродячая собака подбежала к нему и искусала.

Ребенка госпитализировали с укушенными ранами. В больнице ему оказали медпомощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрошена мать ребенка, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

В рамках следствия установят, какие меры были приняты должностными лицами администрации для исключения подобных ситуаций.