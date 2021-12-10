РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска провели для школьников интеллектуальную игру по правилам дорожного движения и вручили памятки по безопасному поведению на дороге, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В школе №35 прошла интеллектуальная игра среди юных участников дорожного движения. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Госавтоинспекции и педагоги.

Автоинспекторы проверили у школьников уровень знаний по ПДД и научили их ориентироваться в дорожно-транспортной среде. Именно эти навыки помогут ребятам избежать трагических последствий в процессе участия в дорожном движении.

Участники квеста отвечали на вопросы по истории правил дорожного движения. Продемонстрировали свои способности и эрудицию в тематической викторине и разгадывании кроссворда «Дорожная азбука».

В завершение мероприятия полицейские поздравили ребят с успешным прохождением всех этапов и вручили памятки по безопасному поведению на дороге.