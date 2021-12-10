РИАМО - 10 дек. У пользователей Сети появилась возможность ознакомиться с картой новогодних ярмарок в Подмосковье.

Интерактивная карта опубликована на официальном портале правительства Московской области: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/novogodnie-yarmarki-v-podmoskove-karta-1.

На карте можно узнать адреса проведения каждой праздничной ярмарки и время их работы.

Тематические новогодние ярмарки будут проходить в Подмосковье в период с 10 декабря по 2 января. В праздничных павильонах посетителям предложат продукты, сувениры и новогодний декор.

В этом сезоне в честь Нового года будут открыты около 70 ярмарок в 34 городских округах региона, среди них Балашиха, Коломна, Королев, Красногорск, Мытищи и другие.

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