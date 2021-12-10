На Московский регион обрушились снегопады и морозы, а потому настало время достать с балкона лыжи и отправиться на лыжные трассы в парках и на стадионах. В подборке РИАМО — самые благоустроенные лыжные трассы Москвы и Подмосковья.

Парк «Сокольники»

В парке «Сокольники» располагаются 14 лыжных трасс общей протяженностью 45 километров, при этом часть из них находится в лесопарковой зоне. На территории «Скольников» также работает пункт проката лыж и другого инвентаря. Вход свободный.

Где: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1

Часы работы: ежедневно, круглосуточно

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Битцевский лесопарк

Одно из любимых мест лыжников — Битцевский лесопарк. Он находится как в черте города, так и на территории Московской области. В зависимости от погоды и подготовки трассы длина лыжни может достигать 20 километров. На территории парка есть раздевалки, туалеты, а также прокат.

Где: г. Москва, Новоясеневский туп., д. 1

Часы работы: ежедневно, круглосуточно

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Парк «Фили»

Трассы для лыжников есть и в столичном парке «Фили». Работают они ежедневно и круглосуточно. Всего здесь три трассы протяженностью 1, 3 и 5 километров. На территории также есть пункт проката. Ознакомиться со схемами лыжных трасс можно на сайте парка.

Где: г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 22, стр. 2

Часы работы: ежедневно, круглосуточно

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Измайловский лесопарк

Лыжная трасса в Измайловском лесопарке расположилась неподалеку от стадиона «Авангард». Ее протяженность — 7,5 километра. Трасса разделена на две части: одна более ровная, а вторая, наоборот, извилистая. Рядом с началом трассы есть раздевалки, туалет и пункт проката инвентаря.

Где: г. Москва, Измайловский пр-т, д. 77, к. 2

Часы работы: ежедневно, круглосуточно

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Музей-заповедник «Царицыно»

На территории заповедника есть пять лыжных трасс. Три из них — протяженностью до 5 километров — расположены в дворцовой части парка. Для посетителей предусмотрены сразу несколько пунктов проката ботинок, лыж и палок. Кроме того, там можно переодеться и оставить вещи в камере хранения.

Где: г. Москва, ул. Дольская, д. 1

Часы работы: ежедневно, с 06:00 до 00:00

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Парк «Кузьминки-Люблино»

В этом парке лыжников ждут две трассы протяженностью по 2 километра каждая. Одна трасса начинается и заканчивается в конце главной аллеи. Там же располагается и пункт проката инвентаря. Вторая трасса же окольцовывает яблоневый сад.

Где: г. Москва, ул. Кузьминская, д. 10

Часы работы: ежедневно, круглосуточно

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«Зоркий», Красногорск

Одно из самых известных мест для зимнего отдыха в Московской области находится в Красногорске. Здесь в распоряжении лыжников две трассы: одна протяженностью 3 километра, а вторая — 5 километров. Здесь можно не только прокатиться по трассе в лесу, но и взять инвентарь в аренду, а также перекусить в буфете.

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, д. 39, стадион МАСОУ «Зоркий»

Часы работы: уточнять на сайте

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Одинцовский парк культуры

Считается, что одна из лучших подмосковных лыжных трасс расположилась в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Лазутиной. Для посетителей доступна трасса шириной 4 метра и протяженностью 6 километров. Туристы могут воспользоваться сервисом проката, бесплатной парковкой, кафе и теплыми раздевалками.

Где: Московская обл., г. Одинцово, Красногорское ш., 3 км

Часы работы: ежедневно, с 07:00 до 01:00

«Истина», Истра

В спортивной школе олимпийского резерва «Истина» в Истре находится самая протяженная беговая трасса области — в общей сложности ее длина составляет 15 километров. Сюда любят приезжать не только профессионалы, но и начинающие лыжники-любители. На территории есть все необходимое: раздевалки, прокат, парковка и многое другое.

Где: Московская обл., г.о. Истра, д. Головино, д. 89

Часы работы: уточнять дополнительно

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«Снежинка», Химки

Трасса на лыжном стадионе им. Резцовой «Снежинка» весь сезон пользуется популярностью у посетителей несмотря на то, что максимальная протяженность маршрута составляет здесь 5 километров. На территории есть теплые туалеты, парковка и прокат необходимого инвентаря. Ранее зачастую в выходные дни здесь проводили соревнования, поэтому перед приездом нужно уточнить режим работы.

Где: Московская обл., г. Химки, ул. Мичурина, стр. 24, к. 1

Часы работы: время работы проката: среда и четверг с 11:00 до 20:00; пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 19:00