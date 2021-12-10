РИАМО - 10 дек. Предпринимателя, работавшего на улице, оштрафовали на 500 тыс. рублей за продажу продуктов сомнительного качества на ТПУ «Крюково» на северо-западе Москвы, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Инспекторы обнаружили значительные нарушения в его работе: у него не было разрешения на торговлю, а продукция была сомнительного качества. Он продавал шаурму, бутерброды, хот-доги и бургеры.

«Нелегальные продавцы зачастую устраивают стихийные торговые точки в переходах, на транспортно-перевязочных узлах, остановках, парковках и рядом с метро. Приобретая продукцию в таких «палатках», пассажир всегда рискует. Мы пресекаем эту деятельность, ведь у таких предпринимателей нет разрешений, медицинских книжек, продукция не проходит необходимый контроль качества», - сказал Султанов.

По его словам, покупая продукты у таких торговцев, человек сильно рискует. Нередко от них можно получить отравление или аллергию.

Рейды по точкам стихийной торговли проходят ежедневно, также инспекторы «Организатора перевозок» осуществляют круглосуточный мониторинг ситуации на транспортном комплексе.