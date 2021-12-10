РИАМО - 10 дек. Главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн рассказал, что в качестве закуски под алкоголь лучше всего использовать картофельное пюре. Этим правилом он советует пользоваться в новогоднюю ночь, чтобы избежать опьянения, сообщает РИА Новости.

«Употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре», сказал он.

Что касается закуски, то она в данном случае является неким абсорбентом и алкоголь медленнее всасывается в кровь.

Кроме того, Брюн рассказал, что также не стоит повышать градус после употребления шампанского.

По мнению Брюна, смертельным является чередование шампанским с более крепким спиртным. А еще, по словам нарколога, не работает способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года».

«Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид», - сказал он.

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