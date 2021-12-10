РИАМО - 10 дек. Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский спросил своих подписчиков в Telegram, стоит ли поднимать стоимость платной парковки в Москве в следующем году.

Автоэксперт пояснил, что во время съемок своего очередного ролика он не смог найти место для парковки в центре Москвы даже по самой высокой цене - 380 рублей в час. По его словам, перед Новым годом около станций метро, ТПУ и торговых центров ситуация с парковой становится «совсем скверной», а стоимость часа парковки - «все менее чувствительной».

«Да, в 2013 году парковка начиналась с 50 рублей в час и ее сравнивали с чашкой кофе. Большая инфляция толкает вверх как кофе, так и стоимость парковки. В мире принято поднимать цену, пока не освобождается 15-20% мест. Возможно, в очередной раз пришла пора пересмотреть стоимость: на самых загруженных улицах сделать больше, там, где пустые места - сделать меньше», - отметил Шумский.

Он подчеркнул, что в других мегаполисах мира с переизбытком автомобилей борются гораздо более сурово, чем в Москве, например, берут плату за въезд в город или требуют приобрести парковочное место около дома. В российской столице такие радикальные меры не применяются, пока власти ограничились лишь введением платы за парковку.

Платную парковку на столичных улицах ввели в ноябре 2012 года в качестве эксперимента. С тех пор платное парковочное пространство несколько раз расширялось. Тарифы в зависимости от места составляют от 40 до 380 рублей в час. Средства, которые перечисляют водители, направляют на благоустройство городских территорий.