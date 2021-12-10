РИАМО - 10 дек. Более 300 специалистов планируют найти для работы в 2022 году в современном архиве в ТиНАО, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Совсем скоро мы планируем открыть современный роботизированный архивный комплекс в ТиНАО, который поможет вывести работу с документами в Москве на совершенно иной цифровой уровень. Для этого нам просто необходимы специалисты. Чтобы найти их, на площадке центра занятости «Моя работа» мы запустили проект по подбору более 300 сотрудников в новый роботизированный архив», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что большинство вакансий связаны с архивной сферой. Кроме того, здесь требуются и специалисты по другим направлениям – экономисты, юристы, работники технических специальностей.

Вакансии будут особо актуальны для жителей ТиНАО, потому что они смогут трудиться рядом с домом и сэкономить время на дорогу. К работе специалисты смогут приступить уже в первом квартале 2022 года.

Желающие получить работу в новом комплексе могут обратиться в московский центр занятости населения «Моя работа», где консультанты помогут с подбором вакансии или направят на открытый набор.