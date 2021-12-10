РИАМО - 10 дек. На территории Подмосковья с 15 до 31 декабря проведут операцию «Елочка», направленную на предотвращение незаконной заготовки хвойных деревьев, сообщили РИАМО в комитете лесного хозяйства Московской области.

В мероприятиях примут участие сотрудники правоохранительных органов, общественники и представители органов местного самоуправления.

«В лесах Подмосковья усиливается лесная охрана. Уже определен перечень лесных участков, подлежащих осмотру, выбраны маршруты патрулирования для предотвращения, выявления и пресечения фактов рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

С 15 по 31 декабря патрульные группы лесничих проведут обходы лесных массивов для выявления фактов сруба елей и хвойных пород деревьеы, а сотрудники лесной охраны будут дежурить на стационарных постах.

«За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере до 4 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более 5 тыс. рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность!» - поделилась председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она напомнила, что есть законные способы украшения дома лесной красавицей. Так, елку можно купить в лесном питомнике или приобрести на елочном базаре.

Карта размещения елочных базаров в Подмосковье в 2021 году>>