РИАМО - 10 дек. В текущем году в столице по требованию Госинспекции по недвижимости демонтировано 276 незаконных заборов и ограждений, общая протяженность которых составила более 15,5 тыс. погонных метров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы фиксируем случаи, когда предприниматели незаконно огораживают территорию, организовывают платные автостоянки или ведут складскую деятельность. По итогам проведенных обследований с начала этого года в Москве было демонтировано 276 незаконных заборов и ограждений общей длинной 15 587 погонных метров, что сопоставимо с расстоянием от Садового кольца до Московской кольцевой автодороги», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, наибольшее количество незаконных ограждающих устройств ликвидировано в СЗАО — 56, в ЮАО - 44 и ВАО - 32.

Для установки забора или ограды необходимо получить разрешение и оформить правоустанавливающие документы на использование земельного участка. Без этого забор признается незаконным и демонтируется.

Решение о демонтаже незаконно возведенных объектов, в том числе ограждений, принимает окружная комиссия по пресечению самовольного строительства в административных округах. Сообщить о незаконной установке заборов можно в Госинспекцию по недвижимости по электронной почте: gin@mos.ru, на горячую линию: +7 495 539-37-00 или через портал «Наш город».