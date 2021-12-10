РИАМО - 10 дек. Лесные питомники комитета лесного хозяйства Московской области приглашают жителей региона самостоятельно выбрать и срубить ель на Новый год 13 декабря, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

«Такие акции мы проводим третий год подряд, и они находят живой отклик у жителей нашего Подмосковья. Ведь мы говорим не только о запретительных мерах – что нельзя рубить в подмосковных лесах деревья к Новому году – речь о том, где и как это можно сделать, если очень хочется взять в руки пилу или топор. Спрос на такую услугу в области есть, на плантации приезжают целыми семьями, и многие даже хотят сделать выбор елки в лесном питомнике семейной традицией. Это эффективная профилактика предотвращения незаконных рубок в лесах», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Жителей Подмосковья приглашают в два лесных питомника – Дмитровский и Сергиево-Посадский. Там они смогут выбрать и срубить понравившееся дерево до 7 января 2022 года.

«Под рубку предназначены только специально выращенные для этих целей деревья на новогодних плантациях лесных питомников. Их стоимость вполне демократичная. Например, самый популярный размер, от 1 м до 1,5 м, будет стоить от 300 рублей. Двухметровую ель можно приобрести по цене от 800 рублей. А если вы любите миниатюрный формат и ограничены в месте установки елки, то деревце до метра можно купить всего за 200-250 рублей или взять хвойный лапник за 30 рублей за ветку», - отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Сруб дерева осуществляется покупателем собственноручно и под наблюдением должностного лица. Если посетитель не хочет делать это самостоятельно, то можно воспользоваться помощью сотрудников питомника за отдельную плату.

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