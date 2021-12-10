РИАМО - 10 дек. В 2022 году при поддержке городских властей столичные компании косметической, строительной и пищевой отраслей смогут принять участие в 5 международных выставках, которые пройдут в Италии, Индонезии, Катаре, Казахстане и Узбекистане. Организатором коллективного участия в мероприятиях станет Центр «Моспром», сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несмотря на эпидемиологические ограничения во многих странах, мировая торговля не остановилась и встречи, направленные на ее развитие, продолжают проходить в формате Covid-free. Наши специалисты определили ключевые международные мероприятия следующего года, в которых стоит поучаствовать столичным экспортерам. По итогам отбора ими стали 4 промышленные выставки в наиболее перспективных для московских компаний регионах – Европе, Ближнем Востоке, Юго-Восточной и Средней Азии, а также одна пищевая выставка, которая пройдет в Казахстане – второй среди стран по объему столичного экспорта АПК в январе-сентябре 2021 года», - рассказал заместитель мэра.

Он добавил, что участие в выставках в 2022 года для промышленных предприятий столицы будет проходить бесплатно в рамках коллективного стенда Москвы.