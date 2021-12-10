РИАМО - 10 дек. Прокуратура Московской области поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП, в котором погибли 2 человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла поздно вечером 9 декабря на 65-м км трассы М-5 «Урал». Легковушка, в которой был Зафиров и еще один человек, столкнулась с грузовиком. Погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле.

Ранее свои соболезнования в связи с трагической смертью Зафирова выразил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В региональном парламенте Зафиров входил в комитет по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.