РИАМО - 10 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил свои соболезнования в связи с трагической смертью депутата регионального парламента Эвклида Зафирова.

«Ночью погиб наш депутат Эвклид Герасимович Зафиров. Авария, ужасный случай на дороге. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким», - сказал Андрей Воробьев.

Эвклид Зафиров погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на 65-м км автодороги М-5 «Урал» в Подмосковье. Легковой автомобиль, в котором находились депутат и еще один человек, столкнулся с грузовиком. Оба человека в легковушке погибли.

Эвклид Зафиров родился в 1961 году. Много лет проработал в Коломне. С мая 2021 года был председателем совета директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий».

В Московской областной думе Зафиров входил в комитет по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.