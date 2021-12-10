РИАМО - 10 дек. С 10-12 декабря в честь Дня Конституции на ВДНХ, библиотеках, музеях и культурных центрах Москвы пройдут бесплатные мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

При визите в культурные учреждения города требуется соблюдать правила противовирусной безопасности — надевать маски и придерживаться социальной дистанции. Где-то потребуется QR-код.

Так, 10 декабря в 12:00 в Доме культуры «Аструм» пройдет лекция «Конституция — основной закон государства». Ее прочитает руководитель студии «Мой район» Евгений Смирнов. Гости узнают о том, что такое Конституция и все об ее истории. Лекция будет интересна слушателям в возрасте от 16 лет.

Также 10 декабря в 15:00 в Музее космонавтики школьников и всех желающих ждут на игру «Естество на Земле и в космосе». Участники будут играть в командах с использованием интерактивной электронной платформы. Победители получат сувениры и автографы космонавтов.

На ВДНХ 12 декабря пройдут экскурсии. Посетители узнают об истории выставки, о космических городах, этапах становления российской государственности и появлении главного закона страны.

В 11:00 и 14:00 в музее кукол на ВДНХ пройдет экскурсия «История России – наука побеждать». На экскурсии можно будет узнать, какие своды законов регулировали военную и мирную сторону жизни на Руси, проследить этапы становления российской государственности. Посетить выставку можно по предварительной регистрации и приобретенному билету.

День Конституции отмечают в России 12 декабря с 1994 года. Ранее это был государственный праздник и выходной день, но с 2005 года его пречислили к памятным датам.