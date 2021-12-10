РИАМО - 10 дек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал начало вакцинации от коронавируса подростков в возрасте 12-17 лет до конца этого года, сообщает ТАСС.

«До конца года первую вакцинацию проведем (среди подростков – ред.) по всей России», - сказал он во время визита в Пермь.

В конце ноября в России была зарегистрирована вакцина от коронавируса «Спутник М». Она создана для подростков указанного возраста. Это двухкомпонентная вакцина, интервал между прививками составляет 3 недели.

Прививать детей до 15 лет будут с согласия родителей. После 15 лет нужно лишь добровольное согласие самого подростка.

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