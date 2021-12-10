РИАМО - 10 дек. Восстановлено движение поездов на однопутном участке Фрязино - Зеленый Бор Ярославского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

Утром в пятницу на станции Ивантеевка по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд №6806 Фрязино - Москва.

Движение было восстановлено в 08:40. Поезда в Москву и область следуют с отклонением от графика до 20 минут.

Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.