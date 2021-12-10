РИАМО - 10 дек. Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов выразил свои соболезнования в связи со смертью депутата Эвклида Зафирова.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Эвклида Герасимовича Зафирова. Сил и душевного терпения пережить эту страшную трагедию», - написал Брынцалов в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, 9 декабря в 23:06 на 65-м км автодороги М-5 «Урал» произошло встречное столкновение грузовика Renault и легкового автомобиля Toyota. В аварии погибли два человека, которые находились в легковушке.

Эвклид Зафиров родился в 1961 году в Тбилиси. Много лет проработал в различных организациях в Коломне. С мая 2021 года был председателем совета директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий». Имеет ряд наград.

В Мособлдуму Зафиров был избран по Воскресенскому избирательному округу. В региональном парламенте он входил в комитет по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.