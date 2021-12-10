РИАМО - 10 дек. Прием заявлений на выездные регистрации брака начался в Москве. В 2022 году поженится можно будет на станции метро «Маяковская» и Северном речном вокзале, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москвичам уже полюбились наши необычные площадки для регистрации брака. На них приходится порядка 20% торжественных церемоний во всем городе. Например, в этом году молодожены могли выбрать станцию метро «Маяковская» и Северный речной вокзал. Поэтому на будущий год мы открыли еще больше дат и свободных мест на этих локациях», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, порядка 150 пар смогут связать себя узами брака на площадках московского транспорта. При этом вскоре начнут принимать заявления на регистрацию брака на Московской канатной дороге.

Расписаться на «Маяковской» можно в одну из 7 дат: 20 февраля, 12 июня, 17 июля, 21 августа, 2 октября, 20 ноября и 11 декабря. Регистрация проводится ночью, чтобы не мешать пассажирам.

По субботам с июня по сентябрь церемонии бракосочетания будут проходить на обновленном Северном речном вокзале.

Для проведения выездной регистрации необходимо подать заявление во Дворце бракосочетания №1. Сейчас для столичных молодоженов доступно больше 30 площадок для выездной регистрации брака. Выбрать одну из них можно на сайте спецпроекта «Новые адреса счастья». Там размещены фото и подробные описания площадок, расположение, доступные даты.

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