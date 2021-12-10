РИАМО - 10 дек. Прошедшей ночью в столичном регионе ударили 20-градусные морозы, что является аномалией для этого времени года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в ночь на пятницу на базовой столичной метеостанции на ВДНХ зафиксировали минус 15,6 градуса, что вдвое холоднее климатической нормы. Прошедшая ночь стала самой морозной в этом сезоне.

«В Подмосковье студенее всего было в Клину - минус 24,1 градуса, Волоколамске - минус 23,4 градуса, Черустях - минус 23 градуса, Талдоме - минус 22,9 градуса, Электростали - минус 22,7 градуса, Дмитрове - минус 22,1 градуса, Солнечногорске - минус 21 градус, «Новом Иерусалиме» - минус 20,9 градуса, Егорьевске - минус 20,3 градуса», - написал Тишковец в Instagram.

Синоптик уточнил, что такие температуры на 7-10 градусов ниже средних показателей метеостатистики, что является аномалией. Кроме того, это на несколько градусов холоднее, чем положено в самые морозные сутки года, которые в Москве приходятся на 31 января.

Тишковец добавил, что окончательные температурные результаты минувшей ночи станут известны к 9 часам. Последний раз такая морозная погода фиксировалась в начале марта этого года.

По словам синоптика, предстоящая ночь также будет аномально морозной. С воскресенья холод станет медленно отступать, и в начале следующей недели температура вернется в климатическое русло.

В пятницу в Московском регионе ожидается до минус 16 градусов, осадков синоптики не прогнозируют.

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