РИАМО - 10 дек. Незапланированная остановка поезда на станции Ивантеевка привела к прекращению движения на участке Фрязино - Зеленый Бор Ярославского направления МЖД, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Электричка №6806 Москва - Фрязино остановилась в 06:38 на станции Ивантеевка по техническим причинам. Поезда из Москвы сейчас следуют до станции Болшево, на Фрязинской ветке движение приостановлено.

Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.