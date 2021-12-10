РИАМО - 10 дек. С 29 ноября по 3 декабря комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 12 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, были опубликованы закупка на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии Красногорску в 2021 году на покрытие дефицита бюджета городского округа, закупка на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Солнечногорска, в 2022 году.

Была размещена закупка на выполнение работ по обследованию, инженерным изысканиям, проектной документации, рабочей документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров, выполнение работ по завершению строительства объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации лечебного корпуса на 420 коек Московской областной психиатрической больницы №2 им. В.И. Яковенко в Чехове.

Опубликованы 2 закупки на оснащение рентгенодиагностического кабинета, закупка на оснащение маммографического кабинета.

Размещены закупка на выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Московской области в Звенигороде, закупка на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области», закупка на выполнение работ по проектированию и проведению капитального ремонта в Красногорской городской больнице №1 (отделение реанимации в блоке А).

Была также опубликована закупка на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок.