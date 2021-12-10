РИАМО - 10 дек. В Москве стартовал традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Мероприятия продлятся до 9 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все они пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Так, в купеческом стиле украшена площадь Революции: яркими многослойными бусами, искусственным мехом и вставками в виде камней-самоцветов. В оформлении преобладает золотой цвет, разные оттенки красного, а также белый, серебро и сочная зелень лапника. Все это отсылает к украшениям москвичек и новогоднему оформлению домов.

10 км гирлянд украсили кедры Тверской площади. Там будет играть музыка Петра Чайковского и Иоганна Штрауса. Для каждого найдется место на этой площадке. Первая ее часть выделена для взрослых и украшена арт-объектами в виде масок и вееров. Другая - создана для детского бала по мотивам «Щелкунчика». Гости увидят игрушки-щелкунчики в человеческий рост и смогут покататься на лошадке-качалке.

В дни фестиваля рядом с ЦУМом на Кузнецком Мосту будет открыта галерея дизайнерских елок. В их украшении приняли участие дизайнеры Артем Кривда, Анастасия Задорина, дирижер Юрий Башмет, телеведущая Алла Михеева, певец Егор Крид, премьер Большого театра Денис Родькин, а также другие московские дизайнеры, молодые художники и медиаперсоны. У каждой из 15 лесных красавиц свои уникальные украшения, а объединила их всех тема «Елки больших городов. Новогодние традиции».

Елки установлены на 26 столичных площадках. В классическом стиле с красно-золотыми шарами их можно увидеть на Новом Арбате и Сиреневом бульваре. Деревья, украшенные по традиции Юной Европы, находятся на Матвеевской улице и Ореховом бульваре. На пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц елку украсили в японском стиле веерами и фонариками.

Во время фестиваля будет работать 18 катков на Городецкой, Вешняковской и Профсоюзной улицах, а также на Коптевском бульваре и в сквере у Гольяновского пруда.

Дизайнерские елки, катки и керлинг: чем заняться на фестивале «Путешествие в Рождество»>>