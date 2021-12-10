РИАМО - 10 дек. Специальный инвестиционный контракт (СПИК) представляет собой инструмент промышленной политики, стимулирующий долгосрочные инвестиции в производство на территории страны. Власти города снизили ставку налога на прибыль для компаний-инвесторов с 17 до 0%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Одним из условий заключения специального инвестиционного контракта является возможность получения региональных мер поддержки, в том числе льготы по налогу на прибыль. В связи с этим для компаний-инвесторов, являющихся стороной СПИК 2.0, реализуемого на территории столицы, город установил нулевую ставку налога на прибыль вместо 17 процентов», – сообщил заместитель мэра Москвы.

В рамках специального инвестиционного контракта инвестор реализовывает проект по созданию или модернизации производства, а государство предоставляет ему льготы.