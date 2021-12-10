РИАМО - 10 дек. Подмосковные пожарные ликвидировали возгорание в нежилом здании в одном из поселков городского округа Щелково, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в пятницу в 01:44. Огонь вспыхнул в нежилом здании в СНТ «Навигатор» в поселке Монино.

Последствия пожара удалось ликвидировать в 03:23. В тушении возгорания участвовали 3 единицы техники и 9 человек.

За прошедшие сутки на территории Подмосковья произошел 21 пожар.