РИАМО - 10 дек. В школе №18 состоялось торжественное закрытие седьмых Серпуховских Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Данное мероприятие стартовало 22 ноября. За это время в рамках чтений прошли родительские собрания и муниципальные конкурсы, были организованы просмотры кинофильмов и выставки, состоялась экскурсионная поездка.

Победителей конкурсов наградили Благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь Чабан и исполняющая обязанности председателя комитета по образованию администрации г.о. Серпухов Анастасия Ружейникова.

Помимо этого, для гостей праздника была организована выставка работ учеников школ муниципалитета.