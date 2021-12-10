РИАМО - 10 дек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 1990-х годах в российском правительстве работали сотрудники ЦРУ, однако в начале нулевых ему удалось «вычистить всех», сообщает kp.ru.

«Вот смотрите - середина 1990-х - начало 2000-х годов - в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам российского лидера, это была лишь одна из многочисленных попыток вмешательства во внутренние дела страны.

7 декабря президент России Владимир Путин провел онлайн-переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Более 2 часов лидеры стран обсуждали ситуацию вокруг Украины и возможные санкции США в отношении РФ. Также была достигнута договоренность о проведении повторных переговоров.