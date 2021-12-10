РИАМО - 10 дек. Детский технопарк креативных индустрий заработал на базе РГУ им. А. Н. Косыгина. В нем ребята смогут обучаться 3D-дизайну, цифровой моде, инновационным материалам для легкой промышленности, технологиям виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Косыгин парк» стал 20-м детским технопарком в Москве. Программы в нем рассчитаны на ребят 12-17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий», – сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Технопарк открылся на площади более 1,5 тыс. кв. м на Малой Калужской улице, 1 в партнерстве с крупными технологическими компаниями, модными домами, производителями одежды и обуви. Обучение будут вести преподаватели вуза и эксперты в 3 тематических кластерах.

Кластер «Мода 4.0» состоит из 5 лабораторий: цифровое проектирование, дизайн тканей, дизайн трикотажа, диджитал-дизайн, моделирование и дизайн одежды. Те, кто выберет программу «Умная одежда», научатся созданию изделий с функциями изменения цвета и формы, контроля физического состояния человека. В рамках курса «Устойчивая мода» слушателей обучат вторичному использованию текстильных материалов и пластика, восстановлению одежды, переработке и созданию из нее новых эковещей.

Лаборатории VR/AR, «Робототехника», «Цифровая фабрика, моделирование цифровых двойников» формируют кластер ИТ. Там научат применять цифровые возможности при автоматизации процессов создания одежды и аксессуаров. Занятия по робототехнике направлены на ознакомление с основами проектирования, изготовления и программирования роботизированных устройств.

В лабораториях «Растительные волокна и экотекстиль», «Природоподобные технологии и возобновляемая энергетика» и «Охрана окружающей среды» кластера «Чистый мир» расскажут, как создается экологичная одежды. Кроме того, будет затронута тема рационального потребления ресурсов.

В технопарке ребята смогут не только пройти долгосрочные обучающие программы, но также посетить мастер-классы, лекции и инженерные соревнования.