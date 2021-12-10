РИАМО - 10 дек. Бывшая гражданская жена стрелка из столичного МФЦ Сергея Глазова Нина рассказала о том, что у него всегда была любовь к оружию, а также о том, что его поведение изменилось после заграничной командировки, сообщает mk.ru.

Женщина уточнила, что с Сергеем она познакомилась много лет назад в Москве. Нина работала дворником в доме, где он жил. Потом их пути разошлись, но через какое-то время они снова встретились и стали жить вместе. При этом любовь к оружию у Глазова была всегда.

«Интерес у него был. Нож всегда был при нем. Допустим, мы ездили на дальние расстояния, ночевали в машине. В качестве защиты был нож. Но он не проявлял никогда никакой агрессии. Другого оружия при мне не было. Но он хотел приобрести травматику», - рассказала женщина.

По ее словам, раньше в его поведении она не замечала ничего необычного, но все изменилось после командировки Сергея в Малайзию, куда он уезжал на длительное время.

«У него изменилось отношение к самой стране. Конкретно он не мог мне ничего рассказать. Просто сама обстановка не нравилась. Я не знаю, может, что-то произошло в Малайзии. Может, кто-то повлиял», - сказала Нина.

После этого пара рассталась и больше о жизни бывшего гражданского мужа женщина ничего не знает.

Трагедия произошла 7 декабря в столичном МФЦ «Рязанский». Глазов пришел в здание, где его попросили надеть маску. На это предложение он ответил отказом и открыл стрельбу по сотрудникам и посетителям центра госуслуг.

В результате инцидента погибли 2 сотрудника МФЦ, а также пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Пострадавшие были госпитализированы.

Видео допроса стрелка из московского МФЦ>>