РИАМО - 10 дек. С 29 ноября по 3 декабря комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлен 91 объект, из которых 75 земельных участков в аренду, 15 земельных участков на продажу и 1 нежилое помещение в аренду, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Для бизнеса в аренду сдается земельный участок под магазины в Солнечногорске. Участок площадью 600 кв. м расположен в д. Хоругвино, рядом с остановкой общественного транспорта «Городок». Предоставляется в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 595 962 руб./год.

Под строительство загородного дома в Павловском Посаде на торги выставлены 4 земельных участка в аренду для личного подсобного хозяйства. Участки площадью от 1 тыс. кв. м расположены в д. Часовня, в 10 минутах езды от Носовихинского шоссе. Начальная цена лота – от 259 044 руб./год.

В Балашихе предлагают в аренду нежилое помещение под свободный вид деятельности. Помещение площадью 300,6 кв. м находится по адресу: микрорайон Саввино, улица Красный Текстильщик, дом 2. Оно расположено на 1 этаже и имеет отдельный вход, также рядом зона парковки и остановка общественного транспорта. Предоставляется в аренду сроком на 5 лет. Начальная цена – 1 093 708,05 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.