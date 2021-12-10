РИАМО - 10 дек. В Коломне прошло одно из центральных мероприятий округа в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье». 9 декабря на центральной городской площади – Советской, состоялся праздник открытия главной елки Коломны, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Вечером на площади зазвучали новогодние песни, и у елки начали собираться коломенцы всех возрастов. Они фотографировались на фоне новогодних украшений, играли со сказочными персонажами, танцевали и пели песни.

После сцене началось представление «Как Деды Морозы елку зажигали». Один за другим к зрителям выходили новогодние волшебники вместе со снегурочками и безуспешно пытались зажечь огни на елке. Это сопровождалось танцевальными флешмобами, играми, песнями.

Настоящие Дед Мороз и Снегурочка приехали на праздник на «трамвае желаний» в сопровождении главы городского округа Коломна Александра Гречищева и маленьких помощников из коломенских школ. Они поприветствовали всех собравшихся и зажгли огни на главной елке города – по традиции с третьего раза. Украсили этот момент фонтаны холодного огня и дым, превратившие все вокруг в сказку.

В завершение вечера ведущие пригласили коломенцев на праздничные мероприятия. Ближайшее запланировано на 12 декабря. Гостей ждут в селе Пирочи на предновогодний фестиваль «Елки».

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