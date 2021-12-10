РИАМО - 10 дек. В пятницу температура воздуха в Московском регионе опустится до минус 16 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве минус 13 - минус 11, по области минус 16 - минус 11 градусов.

По данным синоптиков, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 5-6 градусов. Днем атмосферное давление достигнет отметки 762 мм рт. ст. Влажность воздуха составит порядка 80%. Скорость ветра не будет превышать 10 м/с.

Жителям региона рекомендуют избегать переохлаждений и выходить на морозный воздух с осторожностью. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или тех, кто перенес, например, бронхиальную астму, при смене температуры возможен резкий спазм сосудов или бронхов.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>