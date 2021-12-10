РИАМО - 10 дек. С начала 2021 года в Московской области на торгах реализовано более 2100 объектов недвижимого имущества, что больше, по сравнению с 2020 годом, на 22%, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

За неделю с 29 ноября по 3 декабря в Московской области состоялось 64 земельно-имущественных аукциона. Всего в торгах приняло участие 194 претендента. В среднем на 1 лот претендовало более 3 участников.

Так, в аукционе по продаже нежилого помещения площадью 28,2 кв. м в Серпухове приняло участие 10 претендентов. В ходе торгов итоговая цена продажи превысила начальную в 2 раза. Таким образом, бюджет Серпухова пополнится более чем на 2 млн. руб.

Стартовая цена за лот составляла 1 042 423 руб.