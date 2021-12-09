РИАМО - 9 дек. Средняя толщина льда на водоемах Московской области 9 декабря составляет 5,5 см, сообщается на сайте областного главка МЧС России.

Всего спасатели обследовали 53 водоема в регионе. Толщина льда варьируется от 0 до 11 см, средняя толщина льда составляет 5,5 см.

По данным ведомства, опасность вызывают 45 мест на водоемах в 23 городских округах, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 см.

В настоящий момент в патрулировании водных объектов региона задействовано 55 ед. техники и 173 сотрудника ГИМС ГУ МЧС РФ по Московской области.

Жителей Москвы и Подмосковья в ближайшие сутки ожидает резкое понижение температуры. Местами столбики термометров могут опуститься до минус 22 градусов.