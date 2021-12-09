РИАМО - 9 дек. В текущем году на реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Рузском округе было выделено более 208 млн рублей, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

По итогам года в муниципалитете запланировано отремонтировать 25 многоквартирных домов, в том числе отремонтировать кровли в 13 домах, фасады - в 4 домах, заменить 3 лифта в 2 домах.

В программу капремонта прошлого года в Рузском округе было включено 14 многоквартирных домов по общестроительным работам и 3 дома - по замене лифтов.

В 2020 году на территории Московской области капитально отремонтировали 2429 многоквартирных домов.

На 2021 год в Подмосковье запланирован ремонт 3455 домов. На эти цели выделено более 37 млрд рублей. В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт более 7 тыс. домов.