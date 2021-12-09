РИАМО - 9 дек. Возгорание потушили в хозяйственной постройке в городском округе Пушкинский, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС ранее поступило сообщение о пожаре в поселке Лесные Поляны, улица Центральная, дом 13.

Пожар был ликвидирован в 19:13. Пострадавших в результате произошедшего нет.

К тушению возгорания привлекались 4 единицы техники и 15 человек.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 19 техногенных пожаров.