РИАМО - 9 дек. Возгорание потушили в хозяйственной постройке в городском округе Пушкинский, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.
В оперативно-дежурную смену ЦУКС ранее поступило сообщение о пожаре в поселке Лесные Поляны, улица Центральная, дом 13.
Пожар был ликвидирован в 19:13. Пострадавших в результате произошедшего нет.
К тушению возгорания привлекались 4 единицы техники и 15 человек.
За минувшие сутки в Подмосковье произошло 19 техногенных пожаров.
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