РИАМО - 9 дек. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский предложил раз в квартал проводить заседания комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты региона с участием представителей ведомства. Члены комиссии поддержали это предложение, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

«Сотрудники министерства готовы проконсультировать и обеспечить информацией по различной сельскохозяйственной тематике. В частности, как бесплатно получить землю под сельскохозяйственный проект в Московской области, как получить грант и другие виды государственной поддержки в регионе и многие другие», - отметил Воскресенский.

Также в ходе встречи выступили студенты проекта «Школа фермеров» Анна Шувалова и Оксана Абанина. Они просили поддержать проект по выращиванию ягод в Подмосковье. Сергей Воскресенский поручил подведомственному министерству Центру фермерских компетенций оказать личный прием и услугу подбора земельного участка.

Также участники заседания обсудили вопрос о допустимых к размещению сооружений на землях сельскохозяйственного назначения с учетом поддержки министерства сельского хозяйства РФ.

Помимо этого затронули организацию фермерских фестивалей, размещение объектов в рамках агротуризма и субсидии на ввод земель в оборот и оборудование для сыроваров.

Члены комиссии Общественной палаты Подмосковья подняли вопросы о возможности вернуть областную субсидию на культуротехнику, высокие цены на электронные средства маркирования животных и завышенные цены на фермерские земли.