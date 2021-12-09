РИАМО - 9 дек. Взаимодействие Общественной палаты Московской области с институтом уполномоченного по правам человека в Подмосковье помогает эффективно защищать гражданские права населения, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.

8 декабря состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 20-летию института уполномоченного по правам человека в Московской области. За это время была проделана огромная работа, которая повлияла на соблюдение прав и свобод граждан в Подмосковье.

С поздравительной речью на мероприятии выступила первый зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

«Для Общественной палаты региона институт уполномоченного по правам человека в Московской области – единомышленник на пути к защите гражданских прав. Там, где Общественная палата работает с социальной группой, уполномоченный по правам человека доходит до сути проблемы отдельного человека. Наше взаимодействие на этом направлении только усиливает полномочия и возможности друг друга. Эта синергия – не просто красивое слово, а эффективное согласование усилий двух институтов гражданского общества, вселяющих уверенность граждан в закон и справедливость», ­– отметила Дмитриева.

Участие в праздничной церемонии приняли члены подмосковного правительства, законодательных, судебных и правоохранительных органов, общественники, сотрудники и ветераны аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области, члены региональной Общественной палаты.