РИАМО - 9 дек. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в рамках благотворительной акции «Елка желаний» осуществила желания постояльцев Антроповского психоневрологического интерната, который оказывает комплексные медико-социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам 1-й и 2-й группы старше 18 лет, нуждающимся в постоянном уходе, сообщает пресс-служба министерства.

В этих целях 1 декабря в подмосковном министерстве ЖКХ была установлена елка, с которой каждый сотрудник министерства мог снять игрушку с желанием постояльца интерната и осуществить его.

«Мы хотим, чтобы атмосфера предновогоднего волшебства коснулась как можно большего числа людей нашего замечательного Подмосковья. Мы присоединяемся ко Всероссийской акции «Елка желаний» и хотим, чтобы мечты каждого жителя Московской области исполнились. Всего в рамках акции к нам поступило порядка 350 желаний. Больше всего участники хотят получить на праздник блютуз наушники, картины, MP3 плееры и наборы сладостей», - поделился министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Среди прочего сотрудники интерната отметили, что уже несколько лет мечтали о большой елке в актовом зале. Сотрудники ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (УТНКР) исполнили данное желание и подарили пятиметровую искусственную ель. Дополнительно УТНКР вручили набор елочных игрушек и елочную гирлянду. Постояльцы интерната встретили подарок с радостью, нарядили зеленую красавицу и зажгли новогодние огни.

Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба также приняла участие в акции, обеспечив доставку подарков постояльцам интерната.

В знак благодарности постояльцы интерната поблагодарили сотрудников министерства ЖКХ исполнением новогодних песен.

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