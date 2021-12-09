РИАМО - 9 дек. В текущем году на реализацию региональной программы капремонта в Сергиево-Посадском округе выделили свыше 1 млрд рублей. На эти средства запланировано отремонтировать 84 дома, в том числе кровли в 29 домах, фасады - в 30 домах, инженерные системы - в 28 домах. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

В программу капремонта в прошлом году в муниципалитете включили 44 многоквартирных дома по общестроительным работам и 3 - по замене лифтов.

В 2020 году на территории Подмосковья капитально отремонтировали 2429 многоквартирных домов, в этом году в программу попали 3455 домов. На работы выделили свыше 37 млрд рублей.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт более 7 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», - отметил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.