РИАМО - 9 дек. Госжилинспекция Подмосковья на законных основаниях не стала менять региональный реестр лицензий в отношении многоквартирного дома в городском округе Лыткарино. Такое решение надзорного органа поддержал суд, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

ООО «Центр управления жилым фондом» оспаривало отказ от включения в ее лицензию дома №4 по Песчаной улице. Суд подтвердил, что в таком случае был бы нарушен порядок внесения изменений в реестр.

В частности, суд установил, что ООО «Винти», которое сейчас обслуживает многоквартирный дом, избрано более поздним собранием собственников. При этом на дату принятия решения у Госжилинспекции отсутствовала информация об оспаривании августовского протокола в судах общей юрисдикции. Доказательств обратного «Центр управления жилым фондом» не представил.

В связи с этим суд пришел к выводу, что в действиях Госжилинспекции не было нарушений и оснований в незаконности решений нет.

В то же время организация не лишена возможности вновь провести собрание по его выбору в качестве управляющей организации спорным домом и обратиться с соответствующим заявлением в Госжилинспекцию.