РИАМО - 9 дек. Глава дентального центра Dr. Shipkov dental clinic Владимир Шипков пояснил, что использование рецептов народной медицины при лечении зубной боли может привести к инфекции и другим осложнениям, сообщает Газета.ru.

Для купирования даже сильной зубной боли не подходят такие продукты, как лук, сырой картофель, сало и чеснок.

«Боль — следствие деструктивных процессов, происходящих в глубоких тканях зуба, поэтому проблему нужно решать последовательно. Прикладывая к больному месту еду, можно к уже имеющемуся патологическому процессу присоединить вторичную инфекцию, что почти наверняка повлечет за собой осложнения», — отметил врач.

Также не стоит отбеливать зубы в домашних условиях, так как применяемые для этого сок лимона, перекись водорода и сода разрушают эмаль. Зубы после такого отбеливания будут максимум на 1-2 тона белее, да и то ненадолго. А вот защитная оболочка зубов станет уязвимой.

Кроме того, можно переусердствовать с мисваками — деревянными палочками для чистки зубов. При неправильном использовании они травмируют слизистые и десна. Для достижения большей эффективности рекомендовано использовать комплекс из правильно подобранных щетки и пасты, скребка, зубной нити и ополаскивателя.